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NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Parmaksız mesajında, “Milletçe güzelliklerin, iyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.


Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve şehrimize, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım.” Dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
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