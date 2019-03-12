0553 313 94 23

NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.yıldönümü mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

12 Mart 2019 Salı 10:19
NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.yıldönümü mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümünü kutlayan ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anan Başkan Parmaksız, İstiklal Marşının bu milletin Kurtuluş Savaşında yazdığı destanın satırlara dökülmüş halini yansıttığını dile getirdi.


Başkan Parmaksız, "Kurtuluş Savaşı’nda vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti’nin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 98 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra da dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı üstad Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uçak’a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü
    1. Başkan Uçak’a nazar değmesin diye..
    2. Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden..
    3. Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş..
    4. Karısını öldürmüştü...Avukatı "2..
    5. Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük..
    6. Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı..
    7. SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin..
    8. Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
    9. Serhat Gülpınar: Bizim için önemli..
    10. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    11. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    12. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    13. "Öncü Kadınlar" sergisi
    14. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    15. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    16. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    17. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    18. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    19. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    20. Atay, Efeler Mahallesinde..
    21. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    22. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    23. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    24. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    25. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    26. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    27. Venezuela 100 saatten fazladır..
    28. Diyarbakır’da korkutan yangın
    29. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    30. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!