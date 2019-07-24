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NTSO Başkanı Parmaksız, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
NTSO Başkanı Parmaksız, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz´da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Parmaksız, “Demokratik toplumlarda gelişmişliğin en büyük göstergelerinden biri de vatandaşların bağımsız ve tarafsız basın yoluyla doğrudan öğrenme ve bilgiye ulaşabilme işlevinin performansı olarak kabul edilmektedir.


Mesleki ilkelere bağlı, toplumsal duyarlılığın ve değerlerin farkındalığıyla kişi hak ve özgürlüklerine saygılı bir basın gücü demokrasinin olduğu kadar toplumsal gelişmenin, birlik ve beraberliğin de en önemli unsurlarından biridir.


Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeye bağlı olarak iletişim araçları hem alabildiğine çeşitlenmiş hem de habere ve bilgiye ulaşma hızı saniyeler ile ölçülür hale gelmiştir. Toplumun kendisine sunulan bilgiye verdiği refleks de o derece hızlı ve çabuk olmaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki doğru haber, tarafsız yayıncılık, güvenilir kaynak, gerçeklik ve bilgiyi sunum yöntemi son derece önem arz etmektedir. Öte yandan basında sansür ve bilgi akışının önüne engel koymak ve basınımızı bu temel görevinden uzaklaştırmaya çalışmak da toplumun huzuru, gelişmesi, kendini tanımak suretiyle gerçekleştirmesi ve ilerlemesi önündeki en büyük engeldir. Bu sebeple basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi habercilik ve yayıncılık açısından yeni bir başlangıç ve diriliş olarak kabul edilmektedir.


Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini büyük bir özveri, sorumluluk ve ciddiyetle yerine getiren İlimizde görevli basın mensubu çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş basın şehitlerimizi ve basın-yayın temsilcilerimizi de rahmet minnet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
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