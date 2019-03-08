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NTSO Başkanı Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

08 Mart 2019 Cuma 09:44
NTSO Başkanı Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Parmaksız yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hayatın her anında fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü olarak nitelediği kadınların, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı. "Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. İstiklal Savaşı’nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle birlikte cepheden cepheye koşan Türk Kadını hakkında devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim’ diyemez, şeklindeki sözleriyle kahraman kadınlarımıza verdiği değeri ve önemi vurgulamıştır. Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Bu vesile ile bütün kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım. Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:44
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