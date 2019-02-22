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NTO’ dan Nizip Ziraat Odası’na ziyaret

Nizip Ticaret Odası, Nizip Ziraat Odası olağan genel kurulunda Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Sıddık Durmaz’ a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 11:49
NTO’ dan Nizip Ziraat Odası’na ziyaret

Nizip Ticaret Odası, Nizip Ziraat Odası olağan genel kurulunda Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Sıddık Durmaz’ a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Yeniden göreve seçilen Sıddık Durmaz, Yönetim ve Meclis üyelerini tebrik eden Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Öncelikle gerçekleşen seçimin bir kardeşlik havası içerisinde yürütüldüğü için her iki adaya da teşekkür ederim” dedi.


Nizip Ziraat Odası ile geçmişte olduğu gibi bundan sonra da işbirliklerinin devam edeceğini vurgulayan NTO Başkanı Özyurt, “İnşallah Ziraat Odası’nda kardeşlik içerisinde yapılan bu seçimin bundan sonra yapılacak seçimlere de örnek teşkil eder. Önceki dönemde olduğu gibi hep beraber Nizip’in ve Ülkemizin faydasına olan işlerde sizle çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim. İnşallah el ele vererek memleketin gelişmesi adına sanayimizin, üretimimizin, çiftçimizin ve ziraatımızın gelişmesi adına ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçeve içerisinde şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim” şeklinde konuştu


Nizip Ticaret Odası ile ayrım yapmadan sekiz yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz ise, “Sivil toplum örgütleriyle ortak amacımız Nizip’e hizmet olduğu için bütün çekişmeleri bir kenara bırakarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Başkanlık döneminde gönüllere hitap etmenin önemine vurgu yapan Durmaz, “Bizim üyelerimiz arasında ayrım yapmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Nizip halkına Nizip’in çiftçilerine ve aday arkadaşa seçim sürecinde gösterdiği centilmenlik için teşekkür ediyorum. Bende sayın Nizip Ticaret Odası Başkanı Yönetim ve Meclis üyelerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder. İlçemizin en büyük kuruluşu olan ve sürekli çıtayı yükselten Nizip Ticaret Odası ile el ele vererek her türlü konuda istişare ederek Memleketimizin gelişmesi için ortak akılla çalışacağız” diye konuştu.


Gerçekleşen tebrik ziyaretine Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah Altınbaş, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:49
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