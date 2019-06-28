0553 313 94 23

NSU cinayetleri aydınlığa kavuşmadı

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht: ''NSU cinayetlerinin aydınlığa kavuşması sonlanmadı. Hiçbir NSU dosyası gizli kalmamalı. NSU soruşturma komisyonlarındaki milletvekillerinin bu cinayetleri aydınlatabilmesi için bu dosyalara ihtiyacı var''

28 Haziran 2019 Cuma 02:14
NSU cinayetleri aydınlığa kavuşmadı

BERLİN (AA) - Almanya'nın yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht ülkede 2000-2007 yıllarında sekizi Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin tam olarak aydınlığa kavuşmadığını söyledi.

Görevine yeni atanan Adalet Bakanı Christine Lambrecht Federal Meclis'te (Bundestag) ''Demokrasinin korunması, nefret ve aşırı sağ şiddete karşı'' konulu oturumda yaptığı konuşmada aşırı sağcı bir neonazi tarafından öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek ülkenin farklı boyutlarda aşırı sağ tehdit altında olduğunu kaydetti.

Bu dönüm noktasına nasıl gelindiğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Lambrecht, ''Bu birden bire olan bir şey değil, bir geçmişi var. Bu 10 kişiyi katleden NSU terör örgütünün gelişimiyle ortaya çıktı. NSU ortaya çıkmadan, yıllarca gizli kaldı. Adli merciler, asıl suçluları ortaya çıkarmak yerine kurbanların ailelerinden şüphelendi.'' ifadesini kullandı.

NSU terör örgütünün Kassel'de öldürdüğü Halit Yozgat'ı da anan Lambrecht, ''Halit NSU tarafından öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Bu nedenle çok net ve açık söylüyorum, NSU cinayetlerinin aydınlığa kavuşması sonlanmamıştır. Hiçbir NSU dosyası gizli kalmamalıdır. NSU soruşturma komisyonlarındaki milletvekillerinin bu cinayetleri aydınlatabilmesi için bu dosyalara ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağ terörü kabul etmeyeceklerini ve buna karşı her türlü önlemi alarak mücadele edeceklerini kaydeden Lambrecht, ''Hoşgörüsüzlük nefrete, nefret tehdite, tehdit şiddete götürüyor. Bu döngüyü durdurmalıyız. Uyanık olmalıyız'' dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Lambrecht aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekili Martin Hohmann'ın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı ''2015 yılında sınırlar açılmasaydı Lübcke hayatta olacaktı.'' ifadelerini de sert bir dille eleştirerek bunun ne kadar aptalca ve berbat bir ifade olduğunu vurguladı.

- NSU Davası

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olan Beate Zschaepe, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmıştı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen dava 11 Temmuz'da sonuçlanmış ve Zschaepe ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hessen Eyalet Hükümeti NSU terör örgütünün Kassel'de katlettiği Halit Yozgat cinayeti esnasında orada bulunan bir istihbarat çalışanı nedeniyle ilgili istihbarat dosyasına 120 yıl erişim yasağı getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 02:14
  1. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht
  2. NSU davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına komando takviyesi
    1. Suriye sınırına komando takviyesi
    2. Başkan Erdoğan'dan Sinop Nükleer..
    3. NSU cinayetleri aydınlığa kavuşmadı
    4. "Filistin alınıp satılacak bir mal..
    5. Yurt dışına işçi götürme vaadiyle..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehitler..
    7. Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi
    8. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    9. MSB: “Koşu testinde rahatsızlanan..
    10. Cinayete kurban giden öğretmenin..
    11. MSB: “Silah kazası sonucu 1 asker..
    12. Almanya'da yeni vatandaşlık yasa..
    13. Hakkari'den acı haber! Silahı kazara..
    14. Kimyasal madde deposunda patlama!
    15. MHP'li vekil paylaştı! Japon..
    16. Koşu testi esnasında rahatsızlanan..
    17. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    18. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    19. Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini..
    20. Didim Uluslararası Halk Oyunları..
    21. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    22. ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık..
    23. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    24. Takı satan kadınlardan davullu zurnalı..
    25. Ayı saldırısında köpeği kurtardı
    26. Yürekleri ağza getirdi
    27. Kameralara aldırış etmeden çaldı
    28. Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası
    29. Tekirdağ’da 20 tonluk formik asit..
    30. Bilecik'te iki grup arasında kavga: 6..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı