0553 313 94 23

Novo Nordisk’ten, Akdeniz Üniversitesi’ne Klinik Araştırma Desteği

Akdeniz Üniversitesi ile Global sağlık şirketi Novo Nordisk Türkiye arasında klinik araştırmalara destek vermek, araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:45
Novo Nordisk’ten, Akdeniz Üniversitesi’ne Klinik Araştırma Desteği

Akdeniz Üniversitesi ile Global sağlık şirketi Novo Nordisk Türkiye arasında klinik araştırmalara destek vermek, araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Arda Taşatargil, Novo Nordisk Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Novo Nordisk Türkiye Medikal Direktörü Rabia Demet Özcan katıldı. Uzun zamandır klinik araştırmalarla ilgili yeni yönetmelik hazırlayarak bir merkez kurduklarını dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, imzalanan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Novo Nordisk Türkiye gibi global sağlık şirketlerinin klinik araştırmaların ilerlemesi yolundaki katkılarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.


Rektör Ünal, "Novo Nordisk’in vereceği destek bizim için çok önemli. İmzalanan protokolle uzun yıllar devam edecek iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda olumlu çıktılarını konuşacağımızı umut ediyorum. Diyabet, obezite, organ nakli ve antibiyotikler konusunda iyi çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Tüm araştırma geliştirme faaliyetlerini ülkemiz için son derece önemli görüyoruz" dedi.


Akdeniz Üniversitesi ile yapılan iş birliğini değerlendiren Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise “Novo Nordisk, dünyada Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran şirketler arasında yer alıyor. Türkiye’de de klinik çalışmalara son 5 yılda 60 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Bu yıl içerisinde gelecek büyük çalışmalarımızla birlikte yeni merkezlerle de çalışmaya başlayarak hem hekim sayımızı hem de merkez sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Akdeniz Üniversitesi ile attığımız bu imza da klinik araştırmalar alanında önemli bir adım” diye konuştu.


İmzalanan iş birliği anlaşması, Faz 1 klinik araştırma merkezi sertifikasyon ve yeni araştırmacılar yetiştirmek üzere klinik araştırma eğitim programları düzenlenmesini içeriyor. Sağlanan iş birliği ile ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar ve gıda takviyeleri ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılması, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projelerin hazırlanması, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda hizmetlerin yürütülmesi amaçlanıyor. Ayrıca üniversite ve endüstriye ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama yapacak nitelikli iş gücünün de kazandırılması da hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:45
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na sıcak asfalt
    1. Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na..
    2. Yılın tabanca ödülü Türk markasına
    3. Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine..
    4. “BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin..
    5. Ordu’da kaçak telefon operasyonu
    6. Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3..
    7. Büyükşehir’den ‘Vatandaş memnuniyet..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    9. Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü
    10. İTÜ taban puanları 2019 İstanbul..
    11. Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya..
    12. Novo Nordisk’ten, Akdeniz..
    13. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu:..
    14. Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
    15. GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti
    16. Genç kıza kapkaç şoku
    17. Başkan Seçer, emeklilerle bir araya..
    18. İş adamının cenazesinde ’helallik’ şoku
    19. Ege Yapı'dan"Kordon İstanbul"da..
    20. ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
    21. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun..
    22. Başkan Tahmazoğlu, yeni çiftlere..
    23. Buse için 20 metrelik görüş mesafesi..
    24. Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek..
    25. Susurluklu Kıbrıs Gazilerine madalya
    26. Çocuk yaz kampı başlıyor
    27. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlığı..
    28. Hayrı Baraçlı kimdir? İBB Genel..
    29. İngiltere Başbakanı May, Putin’i uyardı
    30. Eskişehir'de Bahreyn Çalıştayı..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı