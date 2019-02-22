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Novartis İlaç Türkiye, Top Employers Institute tarafından ödül aldı

Novartis İlaç Türkiye, insan kaynakları alanındaki başarılarıyla dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından ikinci kez Avrupa ve Türkiye'nin "En İyi İşveren" ödülünü almaya hak kazandı

22 Şubat 2019 Cuma 11:14
Novartis İlaç Türkiye, Top Employers Institute tarafından ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç Türkiye, insan kaynakları alanındaki başarılarıyla dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından ikinci kez Avrupa ve Türkiye'nin "En İyi İşveren" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, Novartis İlaç Türkiye, yetenek stratejileri, yetenek kazanımı, iş gücü planlaması, işe yeni başlayanların eğitim ve adaptasyonu, performans yönetimi, yönetici ve çalışan gelişimi, kariyer ve başarı yönetimi, çalışan ödüllendirme, ek fayda sağlama ve şirket kültürü kriterlerinde başarılı performans sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, "Novartis olarak İK alanındaki başarımızı, yarattığımız kültürün sürekliliğine ve her çalışanımızın bu kültürü sahiplenmesine borçluyuz. Merak eden, ilham veren ve yetkin çalışanların oluşturduğu kurum kültürümüz Türkiye’deki başarımızın temel unsurudur." ifadelerini kullandı.

Kurum kültürünü ve çalışan bağlılığını çok önemsediklerini belirten Potnis, "Her bir çalışanımızın şirketimize kattığı değeri çok önemsiyoruz. En İyi İşverenler Enstitüsü tarafından verilen bu ödül, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Novartis Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya ise Novartis İlaç olarak kazanılan bu ödülle gurur duyduklarını belirtti.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Çalışan mutluluğu en önemli odağımız. Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz ve önceliğimiz. Daha iyi bir şirket olma yolunda çalışanlarımızın görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Çalışan bağlılığını güçlendirmek için çalışanlarımıza sürekli gelişim fırsatları sunuyoruz. Kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları destekliyoruz. Bireysel olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir kurum kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca esnek çalışma modelleri, güçlü bir çift yönlü iletişim ve takdir kültürü gibi alanlarda çeşitli uygulamalar hayata geçiriyoruz. Aldığımız ödüller de hem doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem de bizi daha iyi şeyler yapmak için motive ediyor."


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:14
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