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Novartis, 2018 İlaca Erişim Endeksi'nde 2. sıraya yükseldi

2016 İlaca Erişim Endeksi'nde 3. sırada bulunan Novartis, dünya genelinde sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarıyla 2018'de 2. sıraya çıktı

06 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Novartis, 2018 İlaca Erişim Endeksi'nde 2. sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - 2016 İlaca Erişim Endeksi'nde 3. sırada bulunan Novartis, dünya genelinde sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarıyla 2018'de 2. sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novartis, ilaca erişim yönetimi konusunda endüstri liderliği konumunu koruyor. Şirketin global olarak gerçekleştirdiği ilaç araştırma, geliştirme ve dağıtım süreçlerine erişim stratejilerinin nasıl entegre edileceği konusunda yakın zamanda oluşturduğu Novartis Erişim İlkeleri, endeks tarafından inovatif bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Erişim hedefleri, Novartis CEO'su ve İcra Komitesi üyelerinin bireysel iş hedefleri arasında da yer alıyor.

Dünya çapındaki en büyük 20 ilaç şirketinin, gelişmekte olan ülkelerde ilaca ve sağlık hizmetlerine erişimi artırma performansını ölçen endeks, yedi kategoriden oluşuyor. İlaca erişim yönetimi, pazar etkisi ve uyumluluk, Ar-Ge, fiyatlandırma, üretim ve dağıtım, patent ve lisanslama, kapasite geliştirme ve ürün bağışları.

Novartis, ilaçlarına erişimi artırmak için hayır faaliyetleri, kar amacı gütmeyen inisiyatifler, adil fiyatlandırma stratejileri ve sosyal iş modelleri gibi farklı yöntemler içeren yaklaşımlar izliyor.

2018'de dünya çapında toplam 817 milyon hastaya ulaşan Novartis, sağlık hizmetlerine erişim inisiyatifleriyle dünya genelinde 24 milyon, sağlık eğitim programları aracılığıyla da 17 milyon hastaya ulaştı.

Novartis, yetersiz hizmet alan kesimlerin karşılanmamış ihtiyaçlarını dikkate alarak portföyünü düzenli olarak değerlendiriyor. Şirketin bu amaçla çalışan özel bir birimi var.

Novartis bu çabasıyla İlaca Erişim Endeksi'nde Ar-Ge kategorisinde 3. sıraya yükseldi. Şirket önümüzdeki 5 yılda yeni sıtma ilaçları geliştirmek için 100 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulundu.

Novartis, pazar etkisi ve uyumluluk kategorisinde ise 13 sıra birden yükselerek 2. sıraya yerleşti. Novartis ayrıca hasta gruplarına finansal destek, şirket içi kontroller ve şeffaflık alanındaki performansıyla da öne çıkıyor.

Şirket, 49 ülkeyi kapsayan geniş çaplı cüzzam programıyla ürün bağışları kategorisinde de güçlü bir performans sergiledi.

Novartis, İlaca Erişim Endeksi’nin yanı sıra Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, Systainalytics, CDP, Vigeo ve Oekom gibi birçok önemli sürdürülebilirlik araştırma ve sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Novartis, 2018 Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi’nde 4. sırada yer aldı ve DJSI Avrupa Endeksi’ne girdi.

Novartis ayrıca Thomson Reuters Çeşitlilik ve Dahil Etme Endeksi'nde 2. sırada, Doğa Endeksi'nde 3. sırada, İlaçta Yenilik Endeksi’nde 3. sırada ve PatientView itibar endeksinde 4. sırada yer aldı. Şirket ayrıca Corporate Knights tarafından En Sürdürülebilir Şirketler listesine 64. sıradan girdi. Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri arasında ise Novartis biyoteknoloji kategorisinde zirveye oturdu. Fortune tarafından hazırlanan en beğenilen ilaç şirketleri arasında ise 3. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Üst Yöneticisi (CEO) Vasant Narasimhan, Novartis olarak hizmete erişimi kısıtlı hastaların ilaca ve sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya yönelik çalışmalarının takdir edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Narasimhan, şunları kaydetti:

"Bu endekste 2. sıraya yükselmemiz, yaklaşımımızın, hayır amaçlı çalışmalardan ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşıma nasıl evrildiğinin önemli bir göstergesi. Ayrıca erişim unsurunu iş modelimize sistemli bir biçimde eklemleme yönünde uzun dönemli çabalarımızın meyvelerini topluyoruz. Önümüzde uzun bir yol var ve tedavilerimizi ihtiyaç sahibi daha fazla hastaya ulaştırma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:39
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