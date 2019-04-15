Notre Dame Katedrali'nin çevresi tahliye ediliyor

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine başlandı.

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.