0553 313 94 23

Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

Tarihi katedraldaki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:27
Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği ifade edilirken, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği kaydedildi.

- 856 yıllık tarih yandı

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada da "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleneceğini belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:27
  1. Fransa
  2. Notre Dame Katedrali
  3. Paris

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    1. CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    2. AB'den korkutan uyarı: Dünya artık..
    3. Madde bağımlılarına Umre ödülü
    4. İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere..
    5. İzmir'de korkutan yangın! 1 hektarlık..
    6. Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
    7. Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi
    8. Metin Şahin'den Devlet Bahçeli'ye..
    9. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    10. Hangi üniversitelere ne kadar personel..
    11. Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    13. "Bir festivalin yükselebilmesinin en..
    14. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da..
    15. Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi!..
    16. Nasreddin Hoca göle maya çaldı
    17. "Karşı tarafın da refahını artırmamız..
    18. Voleybolda Türk takımlarının rakipleri..
    19. Özel çocuktan Başkan Geylani’ye ziyaret
    20. "İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu..
    21. Umman Filistin’e büyükelçilik açacak
    22. 72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek..
    23. Birsel Vardarlı Demirmen’den duygusal..
    24. THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da
    25. Tamir için girdiği asansör düştü,..
    26. Türkiye Taekwondo Federasyonu’ndan MHP..
    27. Aksaraylı şehit son yolculuğuna..
    28. Notre Dame Katedrali'ndeki yangına..
    29. Yozgat’ta yılan yakalama operasyonu
    30. Ayvalık’ta askeri tatbikat sahasında..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler