0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

Paris İtfaiye Müdür Yardımcısı Philippe Demay: - "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin"

17 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

PARİS (AA) - Paris İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Philippe Demay, tarihi Notre Dame Katedrali'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin." dedi.

Demay, 856 yıllık tarihi katedralde çıkan yangın hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yangın bilgisi geldiğinde ilk itfaiye ekibinin 10 dakika sonra olay yerine ulaştığını ifade eden Demay, yangında çatının tamamen çöktüğünde alevleri söndürmenin kolay olmayacağını anladıklarını belirtti.

Demay, "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin." diye konuştu.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus de yangının söndürmek için katedralin kıyısında bulunan Seine Nehri'nin suyunu da kullandıklarını söyledi.

Katedralin içerisindeki eserlerin tahrip olmasını ve yapının tekrar alevlenmesini engellemek için yaklaşık 60 itfaiye erinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Plus, önceki gün çıkan yangında 400 itfaiye erinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 856 yıllık tarihi yapıda alevleri söndürmek için yangın söndüren robotlar kullanıldı.

Bu arada basında çıkan haberlerde dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney'in katedralin yeniden inşası için 5 milyon dolar bağış yapacağı kaydetti.

- Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, önceki gün tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'ndeki yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
  1. Notre Dame Katedrali
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis
    1. Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ..
    2. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama..
    3. Kız kardeşinin evlenmesine aracı olan..
    4. Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası yarı..
    5. Anestezi teknikerinin ölüm nedeni..
    6. AB'den ABD'ye Küba tepkisi
    7. Fenerbahçeli eski futbolcular maç yaptı
    8. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    9. Genelkurmay çatı davası
    10. İzmir Büyükşehir Belediyesinde AK..
    11. Amerikalı kadın astronot Christina..
    12. Eski ÖSYM Başkanı Adliyeye sevk edildi
    13. Kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6..
    14. AFAD Londra'da "Yardım ve Ticaret"..
    15. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    16. Erzurumspor, Göztepe maçı..
    17. ABD'de büyük korku! Tam 20 milyar..
    18. BM'den sert tepki: Libya'da savaş suçu..
    19. Akhisarspor'da Antalyaspor maçı..
    20. İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma..
    21. Denizdeki köpeği balıkçılar..
    22. Selendi’de futbol ve voleybola YBO..
    23. Muay Thai Milli Takımı seçmeleri..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna..
    25. AB üyelerinden Sudan açıklaması
    26. Lübnan Başbakanı'ndan "ekonomik..
    27. Irak ve Suudi Arabistan arasında 13..
    28. ABD, Küba yönetimi üzerindeki baskıyı..
    29. Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin..
    30. Koç Spor Fest'in bahar etabı yarın..
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Bülent Arınç: Zannediyorum ki çok yakın zamanda...
    Bülent Arınç: Zannediyorum ki çok yakın zamanda...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı