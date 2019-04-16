Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin yangında büyük ölçüde zarar görmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir olan Tanrı'mıza ibadete adanmış ve bizi Hugo'nun edebi başyapıtıyla birbirimize yakınlaştıran ikonik anıt Notre Dame'ın 800 yıl boyunca savaşlar ve devrime dayandıktan sonra kısmen tahrip olmasından müteessiriz. Düşüncelerimiz Fransızlar ve tüm Katoliklerle." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 850 yıllık Notre Dame Katedrali dün akşam çıkan yangında büyük ölçüde zarar görmüştü.



