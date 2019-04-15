Fransa’nın başkenti Paris’in her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen en ünlü yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı.

Paris’in en ünlü yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali’nin çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan katedralin çatısının restorasyon sürecinde olduğu ve yangının onarım çalışmaları sırasında çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Hızla çatıyı saran alevleri söndürmek için çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale ediyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali’nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.