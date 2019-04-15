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Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın

Almanya Başbakanı Angela Merkel:- "Düşüncelerimiz Fransız dostlarımızla"- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:- "Bugün hepimiz Paris'leyiz"- ABD Başkanı Donald Trump:- "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!"- İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "(Yangın) Katedrali ve şehri seven dünya genelindeki milyonlar için kalp kırıcı. Yangını söndürmenizde şans diliyorum"

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:44
Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın

BRÜKSEL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, ülkeler birlik mesajları paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame yangını Fransa için bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak. Fransa bu büyük varlığının kurtarılmasında bizi hesaba katabilir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından Fransızca attığı mesajda, "Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Paris'te olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerimiz, Fransız dostlarımızla." dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter’den yaptığı paylaşımda, Notre Dame’ın, Fransa’nın ve Avrupa kültürünün sembolü olduğunu belirterek, “Yanan Notre Dame’ın bu korkunç görüntülerini görmek acı veriyor. Düşüncelerimizle Fransız dostlarımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Schoz da itfaiyenin, yangını kısa sürede durdurmasını ve bu sembolü kurtarmasını diledi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Paris’ten ürkütücü ve rahatsız edici kareler. İhtişamlı Notre Dame Katedrali yanıyor. Düşüncelerimiz Paris’le birlikte." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, soysal medya hesabından, Hristiyan dünyası için bir ziyaret merkezi, Paris’in sembolü, meşhur Notre Dame Katedrali’nin alevler içinde olduğunu gösteren korkunç fotoğrafların kendisine ulaştığını belirterek, “Düşüncelerimiz Fransız dostlarımızla birlikte.” paylaşımında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangını "kahredici" olarak nitelendirerek, "(Yangın) Katedrali ve şehri seven dünya genelindeki milyonlar için kalp kırıcı. Yangını söndürmenizde şans diliyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele edenlere desteğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün hepimiz Paris'leyiz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medyadan dakika dakika Notre Dame yangınını takip ettiğini belirterek, "Ne korkunç bir an. Tüm Fransız halkının duygularını paylaşıyorum." mesajını iletti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de yangınla mücadele edenlere cesaret dileğinde bulundu.

NATO Genel Sekrereteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajda, yangından üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Düşüncelerimiz, Avrupa'nın bu büyük sembolünü kurtarmaya çalışanlarla ve Fransız halkıyla." ifadesini kullandı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının büyük şok ve üzüntüyle karşılandığı, bu dramatik durumla mücadele eden itfaiyeciler için dua edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!" mesajını paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Notre Dame tüm dünyadaki insanlar için ikonik bir inanç sembolü ve Tanrı’nın evini alevler içinde görmek iç parçalayıcı. Düşüncelerimiz ve dünyalarımız, Paris halkı ve itfaiyecileriyle." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:44
  1. Notre Dame
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