Notre Dame Katedrali ve yangına müdahale eden itfaiyeciler için tören

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali ve çıkan yangına müdahalede bulunan itfaiye erleri için Paris Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

Belediyenin önünde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Notre Dame Katedrali Rektörü Patrick Chauvet, Paris İtfaiyesi Şefi Jean-Claude Gallet, birçok itfaiye eri ve çok sayıda Fransız katıldı.

Castaner, yaptığı konuşmada, "İtfaiye erleri Notre Dame'ı kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attı. Onlar, tüm dünyaya örnek oldu." dedi. Christophe Castaner, Paris'e katedralini geri vereceklerini ifade etti.

Hidalgo da tarihi yapının yanmasından üzüntü duyduğunu ve yangını söndürmek için müdahalede bulunan itfaiye erlerine minnettar olduğunu söyledi.

"Bir sonraki Bakanlar Kurulu'na itfaiye erlerinin Paris Belediyesinin onur vatandaşlığını almasını teklif edeceğim." ifadelerini kullanan Hidalgo, yangının, 856 yıllık katedralin "ulusal bir hazine" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Chauvet de katedralin yanmasından dolayı üzüntüsünü dile getirerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiyecilerin çalışmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Patrick Chauvet, "Katedralin Paris'in katedrali ve Fransa'nın kalbi olduğunu söylerdim ama aynı zamanda dünyanın da katedrali olduğunu fark ettim." dedi.

Bu arada, Fas'ın Paris Büyükelçisi Şakib Benmusa, yaptığı yazılı açıklamada, Fas'ın yangından büyük hasar gören katedralin renovasyonu için finansal katkıda bulunacağını bildirdi.

Katedralin yeniden inşa edilmesi için toplanan bağışlardan sorumlu Stephane Bern, dün RMC radyosunda yaptığı açıklamada, yangın sonrasından şimdiye kadar bağışların 900 milyon avroya yaklaştığını kaydetmişti.



- Notre Dame'daki yangın



Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.



Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını bildirmişti.



Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.



İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.



Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.



Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.