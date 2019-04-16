0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Notre Dame Katedrali için 388 milyon avro daha bağış yapıldı

Yangında büyük hasar gören katedral için toplanan bağış miktarı 688 milyon avroyu buldu

16 Nisan 2019 Salı 17:33
Notre Dame Katedrali için 388 milyon avro daha bağış yapıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te dün çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları için 388 milyon avro daha bağış yapıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, katedralin yeniden inşa çalışmaları için birçok resmi kurum ve şirketten bağış toplandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin 50 milyon avro bağış yapacağını açıklarken, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, katedralin restorasyon çalışmaları için 10 milyon avro katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Fransız kozmetik şirketi L'Oreal 200 milyon avro, Total 100 milyon avro, telekomünikasyon şirketi Bouyges'un Genel Müdürü Martin Bouyges 10 milyon avro, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere 10 milyon avro, Fransız bankası Credit Agricole 5 milyon avro, bilgisayar şirketi CapGemini bir milyon avro değerinde bağış yapacağını duyurdu.

Fransa'nın tarihi eserleri hakkında çalışmalar yapan Miras Vakfı da dün başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon avro toplandığını bildirdi.

Katedralin yeniden inşa çalışmaları için Fransa'nın milyarder Pinault ailesi 100 milyon avro ve ünlü Fransız markası Louis Vuitton 200 milyon avro bağışta bulunacağını daha önce açıklamıştı.

Böylece katedral için toplanan bağış miktarı 688 milyon avroyu buldu.

Dün katedralde çıkan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Yangını "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." demişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni belirtmişti.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.

Fransız basınında yer alan haberlerde, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içinde yangına ilişkin bir milyon 600 bin paylaşım yapıldığı belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:33
  1. Bağış
  2. Notre Dame Katedrali
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Muğdat Çelik için anma programı
    1. Şehit Muğdat Çelik için anma programı
    2. Rusya'da 5. Rus-Arap İşbirliği Forumu
    3. Şampiyonlar Başkan Özlü’yü ziyaret etti
    4. Uluslararası sularda yakalanan..
    5. ODTÜ Rektörlüğünden "Şenlik" açıklaması
    6. Elazığspor eski başkanı Aydın son..
    7. Louis Vuitton’dan Notre Dame’ın..
    8. Alman aşırı sağcı milletvekillerinden..
    9. FETÖ okulu öğretmenine çocuğa tacizden..
    10. KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı
    11. Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıya..
    12. Karaciğer yağlanması bitkisel tedavi
    13. Rektör Çakar ve Senato ÜyeleriBaşkanı..
    14. Banvit Basketbol ve Bandırma..
    15. Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve..
    16. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    17. ASELSAN'dan üniversite ve KOBİ'lerle..
    18. Evde eğitim hizmetleri denetlendi
    19. AB Büyükelçileri, Hatay’da
    20. Adana'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Haliliye kırsalında yol çalışması..
    22. Kuşadası’nda ’Gastronomi Şenliği’..
    23. Dehşet anları kameralara yansıdı!..
    24. AK Parti heyetinden Osman Güder’e..
    25. Pazaryeri’nde Kırım Kongo hastalığı..
    26. Köpeği bıçaklayarak öldüren öğretim..
    27. Jandarma uygulamasında kaçak sigara..
    28. Kahramanmaraş’ta aranan firari..
    29. Suudi Arabistan’ın ilk kadın..
    30. UBER’deki darp iddiasına 1 milyon..
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi