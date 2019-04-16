Notre Dame Katedrali için 388 milyon avro daha bağış yapıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te dün çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları için 388 milyon avro daha bağış yapıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, katedralin yeniden inşa çalışmaları için birçok resmi kurum ve şirketten bağış toplandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin 50 milyon avro bağış yapacağını açıklarken, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, katedralin restorasyon çalışmaları için 10 milyon avro katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Fransız kozmetik şirketi L'Oreal 200 milyon avro, Total 100 milyon avro, telekomünikasyon şirketi Bouyges'un Genel Müdürü Martin Bouyges 10 milyon avro, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere 10 milyon avro, Fransız bankası Credit Agricole 5 milyon avro, bilgisayar şirketi CapGemini bir milyon avro değerinde bağış yapacağını duyurdu.

Fransa'nın tarihi eserleri hakkında çalışmalar yapan Miras Vakfı da dün başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon avro toplandığını bildirdi.

Katedralin yeniden inşa çalışmaları için Fransa'nın milyarder Pinault ailesi 100 milyon avro ve ünlü Fransız markası Louis Vuitton 200 milyon avro bağışta bulunacağını daha önce açıklamıştı.

Böylece katedral için toplanan bağış miktarı 688 milyon avroyu buldu.

Dün katedralde çıkan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.



Yangını "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." demişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.



Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni belirtmişti.



Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.



Fransız basınında yer alan haberlerde, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içinde yangına ilişkin bir milyon 600 bin paylaşım yapıldığı belirtilmişti.