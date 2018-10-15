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"Noterlikler, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin "2018 yılının başından bu yana devlet adına 2 milyar 119 milyon lira vergi tahsilatı yaptık. Noterlikler, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor" açıklamasında bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:34
"Noterlikler, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, bu yılın başından itibaren devlet adına 2 milyar 119 milyon lira vergi tahsilatı yaptıklarını belirterek, "Noterlikler, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor." ifadesini kullandı.

Cin, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki noterliklerde yapılan çeşitli işlemlerden damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedeli olarak geçen yıl toplam 2 milyar 726 milyon lira vergi toplandığını bildirdi. Bu yıl başından ekim ayına kadar ise toplam 2 milyar 119 milyon lira verginin, devlet adına noterliklerde toplanarak hazineye aktarıldığına işaret eden Cin, "Noterlikler ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Noterlikler bir yandan vatandaşların belge bazındaki hukuki güvenliklerini korurken, bir yandan da devlet adına vergi tahsilatı yapmaktalar." değerlendirmesinde bulundu.

Noterlerin 5 yılda devlet adına yaklaşık 13 milyar 801 milyon lira vergi tahsilatı yaptığına dikkati çeken Cin, şunları kaydetti:

"Yargı yükünün hafifletilmesinde ve ihtilafları önlemede noterler önemli bir işlevi yerine getirmenin yanı sıra adeta devletin bir 'vergi dairesi' gibi çalışıyor. Noterler, aynı zamanda kişi ve kurumların işlemler sebebiyle muhatap oldukları vergilerin ödenip ödenmediğinin sorgulaması ve bu vergiler ödenmeden işlem yapmaktan kaçınması nedeniyle 'otokontrol müessesesi' görevini gerçekleştirirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 'vergi ödeyen mükellefler listelerinde' ödenen ortalama vergi istatistiklerine bakıldığında, noterler gerçek kazançları üzerinden beyan edilen ve ödenen gelir vergisi ortalaması bakımından ve hazineye yaptıkları katkı itibarıyla en yararlı vergi mükellef grupları arasında sayılmaktadır."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:34
  1. Türkiye Noterler Birliği
  2. Dursun Cin
  3. Açıklama
  4. Noterler
  5. Hazineye katkı

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