Noterler, ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına hazır

Van’daki noterler, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilecek olan ‘nöbetçi noter’ uygulaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirebileceği ‘nöbetçi noter’ uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, kentteki 7 noterlik olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. 6 Nisan tarihi itibariyle başlatılacağı öngörülen nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili detayları paylaşan Van 1. Noteri Tortamış, “Adalet Bakanlığımız 6 Nisan tarihi itibariyle nöbetçi noterlik uygulamasının yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu konuda biz oda olarak bakanlığımızdan gelecek direktif doğrultusunda gerekli kura çekimlerini yaptık. Şu an ‘nöbetçi noterlik’ uygulaması için hazır durumdayız” dedi.

“Her türlü noter işlemini yapabilecektir”

Nöbetçi noter uygulamasının hafta içi mesai saatlerinde hizmet vereceğine dikkat çeken Tortamış, bu noterlerde her türlü işlemin yapılabileceğini söyledi. Dini ve resmi bayramlarda ise noterlerin kapalı olacağını aktaran Tortamış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlıktan yazı geldiğinde hangi noterliklerin nöbetçi olacağını liste olarak ilgili kurumlara vereceğimiz gibi kendi noterliklerimizin de kapısına asacağız. Böylece vatandaşlarımız herhangi bir noterliğe geldiğinde hangi noterin o gün nöbetçi olduğunu öğrenebilecektir. Bu kapsamda kentteki yerel gazetelerimizde nöbetçi noter çizelgesinin yer almasını talep edeceğiz. Diğer taraftan Türkiye Noterler Birliğinin Van sayfasında ve sosyal medya hesaplarımızda nöbetçi noterle ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Nöbetçi noterler için ilk etapta düşünülen sadece cumartesi ve pazar günlerinde hafta içi mesai saatlerinde olduğu gibi 08.30-17.30 saatleri arasında düşünülmektedir. Nöbetçi noterler, her türlü noter işlemini yapabilecektir. Dini ve resmi bayramlarda ise noterler kapalı olacaktır. Bunun dışında hafta için tüm noterlerimiz mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam edecektir.”

“İlçelerde nöbet olmayacaktır”

Sadece il merkezlerinde nöbetçi noter uygulamasının olacağını, ilçelerde böyle bir uygulamanın olmayacağını dile getiren Betül Tortamış, “Nöbet uygulaması şu an sadece il merkezlerinde uygulanacaktır. İlçelerde nöbet olayı olmayacaktır. İl merkezlerinde de Ankara ve İstanbul gibi illerde birden fazla nöbetçi noter olacaktır. Ancak Van için sadece bir noter nöbetçi olacaktır. Bitlis’te iki noterliğimiz var. Bu noterler kendi aralarında nöbet usulünü belirlediler. Kendilerine nöbet çizelgesi verilecektir. Hakkari’de ise tek noterimiz vardır. Bu noterlik resmi ve dini bayramlar dışında haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir” diye konuştu.