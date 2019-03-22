0553 313 94 23

Noterler, ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına hazır

Van’daki noterler, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilecek olan ‘nöbetçi noter’ uygulaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

22 Mart 2019 Cuma 10:17
Noterler, ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına hazır

Van’daki noterler, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilecek olan ‘nöbetçi noter’ uygulaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirebileceği ‘nöbetçi noter’ uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, kentteki 7 noterlik olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. 6 Nisan tarihi itibariyle başlatılacağı öngörülen nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili detayları paylaşan Van 1. Noteri Tortamış, “Adalet Bakanlığımız 6 Nisan tarihi itibariyle nöbetçi noterlik uygulamasının yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu konuda biz oda olarak bakanlığımızdan gelecek direktif doğrultusunda gerekli kura çekimlerini yaptık. Şu an ‘nöbetçi noterlik’ uygulaması için hazır durumdayız” dedi.



“Her türlü noter işlemini yapabilecektir”


Nöbetçi noter uygulamasının hafta içi mesai saatlerinde hizmet vereceğine dikkat çeken Tortamış, bu noterlerde her türlü işlemin yapılabileceğini söyledi. Dini ve resmi bayramlarda ise noterlerin kapalı olacağını aktaran Tortamış, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bakanlıktan yazı geldiğinde hangi noterliklerin nöbetçi olacağını liste olarak ilgili kurumlara vereceğimiz gibi kendi noterliklerimizin de kapısına asacağız. Böylece vatandaşlarımız herhangi bir noterliğe geldiğinde hangi noterin o gün nöbetçi olduğunu öğrenebilecektir. Bu kapsamda kentteki yerel gazetelerimizde nöbetçi noter çizelgesinin yer almasını talep edeceğiz. Diğer taraftan Türkiye Noterler Birliğinin Van sayfasında ve sosyal medya hesaplarımızda nöbetçi noterle ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Nöbetçi noterler için ilk etapta düşünülen sadece cumartesi ve pazar günlerinde hafta içi mesai saatlerinde olduğu gibi 08.30-17.30 saatleri arasında düşünülmektedir. Nöbetçi noterler, her türlü noter işlemini yapabilecektir. Dini ve resmi bayramlarda ise noterler kapalı olacaktır. Bunun dışında hafta için tüm noterlerimiz mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam edecektir.”



“İlçelerde nöbet olmayacaktır”


Sadece il merkezlerinde nöbetçi noter uygulamasının olacağını, ilçelerde böyle bir uygulamanın olmayacağını dile getiren Betül Tortamış, “Nöbet uygulaması şu an sadece il merkezlerinde uygulanacaktır. İlçelerde nöbet olayı olmayacaktır. İl merkezlerinde de Ankara ve İstanbul gibi illerde birden fazla nöbetçi noter olacaktır. Ancak Van için sadece bir noter nöbetçi olacaktır. Bitlis’te iki noterliğimiz var. Bu noterler kendi aralarında nöbet usulünü belirlediler. Kendilerine nöbet çizelgesi verilecektir. Hakkari’de ise tek noterimiz vardır. Bu noterlik resmi ve dini bayramlar dışında haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan çiftçinin cebini rahatlatacak projeler
    1. Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan..
    2. ADÜ, akıllı kampüsü hayata geçirecek
    3. Avrupa borsaları
    4. Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat..
    5. Bamya tohumu nedir, faydaları..
    6. UEFA’dan Erol Ersoy’a görev
    7. Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son..
    8. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    9. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    10. Ağaçlara kuş evler monte edildi
    11. Unutulan 28 santimlik ’stent’ 7 yıl..
    12. TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı..
    13. "Birçok ilin deprem tehlikesi değeri..
    14. Çocuklara doğru beslenme anlatıldı
    15. Tüp taşıyan kamyonet devrildi
    16. Öğrencileri için haritadan sıra örtüsü..
    17. PTT, Muğla’ya üç yeni şube açtı
    18. Dört kardeş ele ele verdi, kendi..
    19. Aydın Adalet Ormanı’nda fidanlar..
    20. Başkan Çetin’den efsane hakemlerden..
    21. Yaşlı hastalar evlerinde ziyaret edildi
    22. Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?..
    23. Taksicilerin kabusu oldu
    24. UEFA’dan Deniz Dilan Gökçek İşcan’a..
    25. Öğrenciler kuşlar için ağaçlara yuva..
    26. (Özel) Binlerce leylek, çiftçiye eşlik..
    27. Eskişehirspor milli arada Fenerbahçe..
    28. Kalp hastaları dikkat
    29. İzmir’de E-İhracat Zirvesi başlıyor
    30. Medicana’dan obezite toplantısı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı