Noter onaylı muhtar adayı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Çınarlık Mahallesi Muhtar Adayı Musa Kaymak, seçim vaatlerini notere onaylattı.

Çınarlık Mahallesi’nden muhtar adayı olan Kaymak, "Üç yıldır emekliyim ve maaşımı öğrencilere veriyorum. Vaatlerimiz havada kalmasın diye noterden aldığımız belge ile bu andan sonra alacağım emekli maaşımı ve muhtar olduğumuz zaman muhtarlık maaşımı fakir fukaralara yardım etmek kaydıyla okuyan çocuklara destek vereceğime halkın önünde söz veriyorum. Ayrıca her sene 5 kişiyi umre ziyaretine götüreceğimi noterden tasdik ettirdim. Ünye’nin en büyük mahallerinden biri olan Çınarlık Mahallesi’nde 8 bin 350 seçmenimiz var. Vaatlerimi tutacağımı bugün burada resmiyete döktüm” dedi.