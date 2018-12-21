"Noter kapanacak" bahanesiyle vatandaşları dolandırmışlar

KONYA (AA) - Konya'da alıcı gibi davranarak çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 3 ayda 17 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Dolandırıcılıktan mağdur olanların ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa İlseven (42), Özgür Çalı (31), Fatih Gürbüz (28), Mustafa Tekeli (23) ve Turgay Balkarkaya (38), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 15 kişiden otomobil, bir kişiden 12 küçükbaş hayvan, bir kişiden de ofis malzemesi alarak, yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerin gösterişli bir büro açarak araç satmak isteyen kişilere güven verdikleri, araçları satın alma işlemlerini noterin kapanacağı saate denk getirerek aldıkları otomobilin parasını yatırmadan kayıplara karıştıkları ve sık sık iş yeri değiştirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin sorgusunda, dolandırdıkları kişilerin zararını karşılamak istediklerini söyledikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.