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Noter çilesi bitiyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, nöbetçi noter uygulamasının hayata geçeceğini açıkladı. Sarıkaya "Bu uygulama ile özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki işlemlerinin daha hızlı ve kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 06:16
Noter çilesi bitiyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, nöbetçi noter uygulamasının hayata geçeceğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların konsolosluklar aracılığıyla noterlik hizmeti aldığını belirten Zafer Sırakaya, şunları söyledi:

“Buralarda yapılan işlemler bu güne kadar posta, kargo gibi yollarla ülkemizdeki muhatabına gönderilmekte olup bu da uzun bir süre aldığından işlerin gecikmesine sebebiyet vermekte idi. Yeni uygulama ile dış temsilciliklerimiz ile Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi arasında sağlanan entegrasyon sayesinde posta ile gönderilmesine gerek kalmaksızın, yapılan işlemin örneği, bu işlemin örneğini almak üzere yetkilendirilen kişi tarafından ülkemizdeki herhangi bir noterlikten alınabilecektir. Bu uygulama ile özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki işlemlerinin daha hızlı ve kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlanmış olacaktır”

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 06:16
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