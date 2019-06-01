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Not bırakıp nehre atladığı zannediliyordu, oyunu ortaya çıktı

Elazığ’ın Palu ilçesinde 1 ay önce evlenen genç bir kadının, eşyalar ve not bırakıp nehre atladığı zannedilirken, oyunu polisin otel kayıtlarını incelemesi ile ortaya çıktı, sağ bulundu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
Not bırakıp nehre atladığı zannediliyordu, oyunu ortaya çıktı

Elazığ’ın Palu ilçesinde 1 ay önce evlenen genç bir kadının, eşyalar ve not bırakıp nehre atladığı zannedilirken, oyunu polisin otel kayıtlarını incelemesi ile ortaya çıktı, sağ bulundu.


Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Murat Nehri Cumo Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evlenen 22 yaşındaki E.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı nehre atlayıp intihar süsü vermek için eşyalarıyla bir not bıraktı.Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisinyaptığı ilk incelemede genç kadına ait eşyalar ve bıraktığı bilgi notu bulunurken ilk aşamadagenç kadına ulaşılamadı.


Kimlik bilgileri bildirilen genç kadının intihar süsü verme ihtimalini de değerlendiren polis kentteki otel kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede genç kadın Elazığ merkezde bir otele kayıt yaptırmasından hemen sonra bulundu.


Genç kadının evden kaçmak için böyle bir oyun oynadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
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