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Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu

Beyoğlu Tünel ile Taksim Meydan’ı arasında seferler yapan nostaljik tramvayın kataner ismi verilen elektrik halatlarından biri koptu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:15
Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu

Beyoğlu Tünel ile Taksim Meydan’ı arasında seferler yapan nostaljik tramvayın kataner ismi verilen elektrik halatlarından biri koptu. Halatı kopan tramvayı gören vatandaşlar krizi fırsata çevirerek fotoğraf yarışına girdi.


Olay saat 18.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Tünel ile Taksim Meydan’ı arasındaki seferlerini gerçekleştiren nostaljik tramvayın kataner ismi verilen elektrik halatlarından biri ile bir telekomünikasyon firmasına ait reklam panosunun halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Halatın kopması üzerine tramvayda seyahat eden yolcular tahliye edilirken yürüyen vatandaşlar ve turistler olay yerinden uzaklaştırıldı. Halata enerji veren elektrik kesildi, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi ile güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri düşme tehlikesi bulunan reklam panosunu indirdi.



Merdiven halata takılı kaldı tehlike oluşturdu


İtfaiye aracı olay yerinden ayrılırken, merdiveni asılı kalan halatlardan birine takıldı, tehlike oluşturdu. Vatandaşların uyarısı üzerine duran itfaiye, halatı kurtararak yoluna devam etti. Halatların kaldırılması ve seferlerin tekrar başlaması için çalışma başlatıldı.



Krizi fırsata çevirdiler


Öte yandan, nostaljik tramvayın durduğunu gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarıldı. Adeta fotoğraf çekme yarışına giren turistler ve vatandaşlar krizi fırsata dönüştürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:15
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