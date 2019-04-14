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Nostalji bu pazarda tekrar hayat buluyor

Müzikte nostalji arayan ve plak sevenlerin yeni uğrak noktası, Eskişehir’de kurulan ve birçok yeni ve ikinci el ürünün yok pahasına satıldığı bitpazarı oldu.

14 Nisan 2019 Pazar 10:44
Nostalji bu pazarda tekrar hayat buluyor

Müzikte nostalji arayan ve plak sevenlerin yeni uğrak noktası, Eskişehir’de kurulan ve birçok yeni ve ikinci el ürünün yok pahasına satıldığı bitpazarı oldu.


Vatandaşların ilgi odağı olan ve her pazar sabahı gün doğmadan dolup taşan bitpazarı, şimdilerde nostaljik ya da retro olarak nitelendirilen eski taş plaklara, pikaplara ve ahşap radyolara ev sahipliği yapıyor. Kelepir fiyatına satılan bu ürünler, müzikseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzikseverlerin yanı sıra, evlerinde ya da iş yerlerinde dekor olarak kullanma amacıyla da bu nostaljik ürünler vatandaşlar tarafından satın alınabiliyor. Ucuzluğun ve çeşitliliğin adresi olan bitpazarı, özellikle gece mesaisinden çıkan vatandaşlar ya da bütçesine uygun ürünler bulmak isteyen öğrencilerin vazgeçilmez adresi oluyor.



"Kültürün içindeki yaşanmışlığı biraz daha hissedebilmek hoşumuza gidiyor"


Üniversite 1’inci sınıf öğrencisi olan ve mesai çıkışı arkadaşıyla birlikte bitpazarına gelen Veli Kavak taş plaklardaki sesin çok farklı olduğunu belirterek, “İkimiz de işten çıkıp geldik. Saat 5 buçuk gibi buradaydık. İlk defa geliyorum. Burada gördüğümüz tarihi, Retro, nostalji olarak tanımlayabileceğimiz şeylere ilgi duyuyoruz. En azından odamızda dekor olarak kalsın diye. Geçmiş kültürün içindeki yaşanmışlığı biraz daha hissedebilmek bizim hoşumuza gidiyor. Bu yüzden buradayız bir nebze. Bir nebze de gezip vakit harcıyoruz. Bizim için plak oynanmamış müzik, oynanmamış ses kaydı demek. Ben, genel popüler kültürle ortaya çıkmış müzikten çok zevk alamıyorum; çünkü üzerinde oynanmış oluyor, diskotek müzikler olsun diğer pop şarkılar olsun. Taş plak kayıtların seslerini daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum ve daha net bir ses alabiliyorum. Orada sesin kalitesini daha iyi hissediyorum. Bu yüzden plaklara ilgim var” şeklinde konuştu.



“Herkes eski plakları tercih ediyor”


45 yıldır antikacılık yapan Ahmet Yaman, nostaljik müzik aygıtlarına ve taş plaklara olan ilginin kendisini memnun ettiğini ifade etti. Ürün yelpazesinin çok geniş olduğunu dile getiren Yaman, ”Antikayla uğraşıyorum. Uzun yıllardır bu mesleğin içindeyim. Tezgahta gördüğünüz gibi; geçmişten, Osmanlı döneminden tutun 1950’li 60’lı yıllara kadar bütün ürünleri satmaktayız. Eskişehir halkının büyük ilgisi var bu konuda. Artık çağımız dijital çağ ama geriye dönüş başladı. Bu da bizim açımızdan çok iyi. Elimizde, gördüğünüz gibi pikaplar olsun, eski ahşaplar olsun, ahşap radyolar olsun, lambalar olsun, yurt dışından gelen güncel yeni dönem mallar olsun bunların satışını yapıyoruz. Şimdi yeni baskı plak yapıyorlar ama o plaktaki iğne sesi gelmeyince hiçbir şeyi anlamı yok. Herkes geriye dönük, eski plakları tercih ediyor. Duvar süsü olarak yapanlar çok, özellikle kondisyonları iyi olan eski sanatçıların plakları 10 üzerinden 10 olanlar, taş plak dahil, her zaman revaçta. İnsanlar bunları evinde alıp dinleyebiliyorlar da” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:44
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