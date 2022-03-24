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Avrupa Norveç’ten marjinal faiz kararı!
Avrupa

Norveç’ten marjinal faiz kararı!

Norveç Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 0.75’e yükseltti. Banka gelecek toplantıda ilave faiz artışı mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 16:41:00 -
Norveç’ten marjinal faiz kararı!


Norveç Merkez Bankası Mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 0.50’den yüzde 0.75’e yükseltti. Böylece banka Eylül ayından bu yana 3. kez faiz artırımına gitti.

Açıklamada enflasyonla mücadele amacıyla planlanandan daha hızlı faiz artırımı yapılacağı ifade edilerek “Komite’nin şu anki görünüme ilişkin değerlendirmesi ve risklerin dengelenmesi amacıyla Haziran ayında da ilave faiz artışı olabilir” değerlendirmesi yapıldı.

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