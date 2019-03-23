0553 313 94 23

Norveç’te turist gemisi bin 300 yolcuyla denizde sürükleniyor

Norveç Denizi açıklarında yaklaşık bin 300 yolcu ile seyahat turu yapan turist gemisi denizin ortasında arızalandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:44
Norveç’te turist gemisi bin 300 yolcuyla denizde sürükleniyor

Norveç Denizi açıklarında yaklaşık bin 300 yolcu ile seyahat turu yapan turist gemisi denizin ortasında arızalandı. Fırtına nedeniyle sürüklenen gemideki yolcuları kurtarma çalışmaları başlatıldı.


Norveç Denizi açıklarında ilerlerken fırtınaya dayanamayan bin 300 yolculu turist gemisi arızalandı. Yaşanan arıza ve fırtınanın artmasıyla birlikte gemi kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu. Norveç sahil kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatılsa da bütün denemeler boş çıktı. Türkiye saatiyle 4 buçuk saatlerinde yaşanan olay nedeniyle gemide bulunan yolcuların panik halinde olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.



Helikopterler ile deneme yapılıyor


Arama kurtarma botlarıyla başlayan kurtarma çalışmaları fırtına dolayısıyla sekteye uğrarken Norveç tarafının botlarla kurtarma çalışmalarını durdurduğu ve helikopterlerle gemideki yolcuların ve mürettebatın kurtarılmaya çalışıldığını öğrenildi.


Gemiden şu ana kadar sadece 100’e yakın kişi kurtarılabilirken, kurtarılamayan kişilerin kurtarılması için helikopter takviyelerinin beklenildiği öğrenildi. Diğer taraftan geminin sadece tek motorunun çalışır durumda olduğu ve gemi kaptanının sürüklenmeyi yavaşlatmak için tek motoru kullanmaya çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları yaparken Rusya tarafından açıklama geldi. Rusya, gemide 3 Rus vatandaşının bulunduğunu ve kurtarılmayı beklediklerini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pınarbaşı ’Biz cevabımızı 31 Mart’ta vereceğiz’
    1. Pınarbaşı ’Biz cevabımızı 31 Mart’ta..
    2. "Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir" konseri
    3. Elazığ’da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
    4. MSB'den DAEŞ paylaşımı: Göğüs göğüse...
    5. Numan Kurtulmuş: “Cumhur İttifakı..
    6. Bakanlıktan 'DAEŞ ile mücadele'..
    7. Irak Başbakanı ilk yurtdışı ziyareti..
    8. Norveç’te turist gemisi bin 300..
    9. İzmirliler dikkat! Tüm seferler iptal
    10. Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmaları..
    11. Emekli polis tartıştığı kişi..
    12. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    13. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    14. Ümit Milliler, Arnavutluk’u 2-1 yendi
    15. Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol..
    16. Sudan'da patlama! Çok sayıda çocuk...
    17. Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari..
    18. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    19. İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava..
    20. Fuego yanardağı için alarm seviyesi..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok