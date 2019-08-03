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Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
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