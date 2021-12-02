  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Norveç'te Omicron kâbusu
Korona Virüs

Norveç'te Omicron kâbusu

Norveç'in başkenti Oslo ve civarında en az 50 kişide Koronavirüsün Omicron varyantı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:27:00 -
Norveç'te Omicron kâbusu

Norveçli yetkililer, tespit edilen vakaların Oslo'daki bir restoranda düzenlenen yıl başı kutlamasıyla bağlantılı olduğunu duyurdu.

Oslo Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı vurgulandı.

Oslo'da restorana giden kişilere "test olun" çağrısı

Yeni vakalar Oslo ve civarında ikamet eden kişilerde görülürken, vakaların yaşadığı bölgelerin yetkileriyle irtibata geçildi.

Oslo'da yakın zamanda restoranlara giden kişilere test olmaları çağrısı yapıldı.

İlk vaka dün tespit edilmişti

Ülkede ilk kez Omicron varyantına, dün, Oeygarden bölgesindeki iki kişide rastlanmıştı.

Norveç'te şimdiye kadar 271 bin 623 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle bin 93 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum
Yaşam

İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum

Marmara ve Kıyı Ege geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. İstanbul'da 5 vatandaş fırtınanın sebep olduğu kazalar sonucunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay