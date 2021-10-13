Norveç'te okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından açıklama yaptı. Açıklamaya göre, elinde yay ve ok bulunan bir kişi insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

"Olayla ilgili bilgi verilmeyecek"

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğinin altını çizdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.