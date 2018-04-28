Norveç’te ezan hazımsızlığı

Norveç’te, üç partili koalisyon hükümeti ortaklarından olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen İleri Görüş Partisi (Fremskrittspartiet-FrP), ülkedeki camilerin içerisinde okunan ezan sesinin dışarıdan duyulmasının engellenmesini istiyor.

Partinin Göçmen Politikalarından Sorumlu Sözcüsü Jon Helgheim, Norveç basınına yaptığı açıklamada, cami içerisinde okunan ezanın dışarıdan duyulmasının engellenmesine ilişkin tekliflerini hafta sonu yapılacak parti kongresinde tartışacaklarını belirtti. Helgheim, “İnsan hakları yasalarının bu konuda ne söylediği umurumda değil. Benim için önemli olan, camilerin yakınında ikamet eden kişilerin huzur ve sükunet içinde yaşaması, ezan ile rahatsız edilmemeliler. İnsan hakları sözleşmelerinde ezanı yasaklamaya karşı kurallar olması beni ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

Norveç’teki camilerde ezan minareden okunmuyor. Ezanın caminin içerisinde hoparlörlerle okunması bile Norveç’te ki islam düşmanlarını rahatsız ediyor.