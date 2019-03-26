Norveç'te çığ düştü: 2 ölü

KOPENHAG (AA) - Norveç'te çığ düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti. Yetkililer, dağın eteğinde bir yolda inşaat makinalarında oturan iki kişinin, çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini kaydetti. Norveç'te Tromsoe yakınlarında ocak ayında çığ düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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