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Norveç’te batan Sovyet denizaltısı yüksek seviyede radyasyon yayıyor

Sovyetler Birliği’ne ait 1989 yılında batan K-278 Komsomolets isimli denizaltıdan radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği açıklandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
Norveç’te batan Sovyet denizaltısı yüksek seviyede radyasyon yayıyor

Sovyetler Birliği’ne ait 1989 yılında batan K-278 Komsomolets isimli denizaltıdan radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği açıklandı.


Sovyetler Birliği’nin nükleer denizaltılarından biri olan ve 1989 yılında Norveç açıklarında yangın nedeniyle batan 69 kişiden 42’sinin yaşamını yitirdiği K-278 Komsomolets isimli denizaltıdan 30 yıl sonra radyasyon sızıntısının oluştuğu açıklandı. Norveç Radyasyondan Korunma ve Nükleer Dairesi tarafından geçtiğimiz Cuma günü G.O Sars isimli araştırma gemisiyle başlatılan çalışma dahilinde batan denizaltının bulunduğu noktaya 2 gün önce ulaşıldı. Ardından dalgıçlar tarafından denizaltı üzerinde radyasyon araştırması başlatıldı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada denizaltının enkazı görüntülenirken ayrıca radyasyon ölçümü de gerçekleşti.



Radyasyon seviyesi 100 bin kat artmış


Norveçli uzmanlar tarafından yapılan radyasyon ölçümünde dehşet veren sonuçlarla karşılaşıldı. Dün gece saatlerinde sona eren çalışmalar neticesinde K-278 Komsomolets isimli nükleer Sovyet denizaltısının radyasyon seviyesinin normalden 100 bin kat fazla olduğu açıklandı. Bu sonuç üzerine Norveçli uzmanlar, hemen radyasyon sızıntısını durdurmak için çalışma başlattı. Norveçliler radyasyon sızıntısını durdurmayı başardı.



İnsansız deniz aracı kullanıldı


Norveç Radyasyondan Korunma ve Nükleer Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Norveçli uzmanların yaptığı çalışmada insansız deniz aracının kullanıldığı, insansız deniz aracının bilgisayarlar yardımıyla radyasyon sızıntısının olduğu noktaya operasyon gerçekleştirdiği ve radyasyon sızıntısının bu yöntemle engellendiği ifade edildi. Norveç tarafından 30 yıl sonra gün yüzüne çıkan olayla ilgili tüm dünyaya bu gece yarısı müjde verilirken, konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
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