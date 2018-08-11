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Norveç'te bağımlılara bedava eroin dağıtılacak

Avrupa genelinde aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerden Norveç'te hükümet, bağımlılığı ciddi düzeyde olan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için eroin dağıtacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:06
Norveç'te bağımlılara bedava eroin dağıtılacak

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi'ne göre Norveç aşırı doz uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerden biri. Ülkede 2015 yılında ölen 1 milyon kişiden 81'i aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti.

EROİN REÇETESİ YAZILACAK

Norveç hükümeti şimdi bağımlılığı ciddi düzeyde olan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacyla bu kişilere ücretsiz eroin reçetesi yazmayı test edecek.

PROGRAM EN ERKEN 2020'DE BAŞLAYACAK

İsviçre, Hollanda ve Danimarka'da hayata geçirilen veya denenen tıbbi amaçlı eroin terapisi tartışmalı bir konu.

Ancak ücretsiz eroin programının savunucuları bunun bağımlıların hayat kalitesini artırdığını, aşırı doz ölüm oranlarını azalttığını ve suç oranını düşürdüğünü vurguluyor.

İLK TEDAVİLER 2020'DE BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanlığı proje kapsamında ilk tedavilerin en erken 2020'de başlayacağını açıkladı.

Aftenposten gazetesine göre projeden 400'e kadar uyuşturucu bağımlısı yararlanabilecek.

Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu kapsamda projeden yararlanacak kişileri ve uygulanacak yöntemi belirleyecek ayrıca maliyetleri hesaplayacak.

Norveç Sağlık Bakanı Bente Hoie Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Bu projenin şu anda ulaşamadığımız ve mevcut programların yardımcı olmadığı bazı bağımlıların hayat kalitesini artıracak bir çözüm sağlamasını umuyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:06
  1. Norveç Hükümeti
  2. Eroin bağımlıları
  3. Eroin
  4. bedava eroin dağıtılacak
  5. Uyuşturucu

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