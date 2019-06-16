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Norveç'li hristiyan yobazdan 'İslam' provakasyonu!

Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını isteyen aşırı sağcı "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)" grubunun yöneticisi Anna Braten, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yere atarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.

16 Haziran 2019 Pazar 08:01
Norveç'li hristiyan yobazdan 'İslam' provakasyonu!

Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti. AA'nın haberine göre; polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

Norveç haber ajansı NTB'ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.

Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta öncede Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 08:01
  1. Norveç
  2. Drammen kasabası
  3. Kur'an-ı Kerim

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