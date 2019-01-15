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Norveçli turistin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

15 Ocak 2019 Salı 18:53
Norveçli turistin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli turiste çarparak ölümüne neden olan 2 aracın sürücüsü de tutuklandı.

Oba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Norveçli turist Gunnar Ove Kortsen'e çarparak ölümüne neden oldukları iddia edilen 2 aracın sürücü Abdullah Ö. ve Seyit Ali B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücüler, çıkarıldıkları mahkemece "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlarından tutuklandı.

Alanya'da 2 gün önce Norveçli turist Kortsen'e önce Seyit Ali B. yönetimindeki 07 AEB 425 plakalı otomobil sonra da Abdullah Ö. idaresindeki 07 HAU 95 plakalı cip çarparak ölümüne neden olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:53
  1. Alanya
  2. norveçli turist
  3. Ölüm
  4. sürücü
  5. trafik kazası
  6. tutuklama

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