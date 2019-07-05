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Norveçli eski bakana sığınmacılara cinsel istismardan 5 yıl hapis

05 Temmuz 2019 Cuma 18:00
Norveçli eski bakana sığınmacılara cinsel istismardan 5 yıl hapis

ANKARA (AA) - Norveçli eski kabine üyesi Svein Ludvigsen, sığınmacılara cinsel istismarda bulunmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, 72 yaşındaki eski Su Ürünleri Bakanı ve Troms Bölge Valisi Ludvigsen, 3 sığınmacı erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Ludvigsen'in görevini kötüye kullandığı ve 3 genç erkeğin savunmasızlığından istifade ettiği hükmünü verdi.

Olay, 2011-2017 yıllarında Norveç'in Troms kentinde meydana geldi. Bugün 25, 26 ve 34 yaşında olan sığınmacı erkekler, o dönemde Troms Valisi olan Ludvigsen'in cinsel ilişki karşılığında kendilerine iş ve barınma imkanı sağlamayı teklif ettiğini, teklifini kabul etmemeleri halinde sınır dışı edilmekten korktuklarını savunuyordu.

Cinsel istismarların, Ludvigsen'in evi, otel odaları ve ofisinde yaşandığı, sığınmacı erkeklerden birinin istismarlar sırasında 17 yaşında olduğu, diğerinin "zihinsel engeli" bulunduğu belirtiliyordu.

Svein Ludvigsen'in davacı erkeklere 743 bin Norveç kronu (487 bin Türk lirası) tazminat ödemesi de kararlaştırıldı.

Erkeklerden sadece biriyle rızasıyla ilişki kurduğunu ve polise yalan söylediğini kabul eden Ludvigsen'in kararı temyize götüreceği kaydedildi.

Muhafazakar siyasetçi Ludvigsen, 2001-2005 yıllarında Bakanlık, 2006-2014 yıllarında da Bölge Valiliği görevi yaptı.

Norveçli Sığınmacılar Örgütü Genel Sekreteri Ann-Magrit Austena, kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:00
  1. cinsel istismar
  2. Norveç
  3. Svein Ludvigsen

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