0553 313 94 23

Norveç'in yeni sağlık bakanından tartışma yaratan sözler

Göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Sylvi Listhaug, "insanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli" diyerek tepki çekti - Norveç Sağlık Bakanı Listhaug'ın açıklamaları, kamu sağlığı konusunda fikri olmadığı eleştirilerine neden oldu- Geçen yıl İşçi Partisi ve Hristiyan Demokratları hedef alan "teröristlerin haklarını" ulusal güvenliğin önüne koymak suçlamasının ardından adalet bakanlığından istifa etmek zorunda kalan Listhaug, "mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için" kurtarma botundan Akdeniz'e atlayarak tartışma yaratmıştı

07 Mayıs 2019 Salı 22:41
Norveç'in yeni sağlık bakanından tartışma yaratan sözler

ANKARA (AA) - Norveç'te yeni göreve gelen Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "Bırakın insanları, kırmızı et yesinler, içki ve sigara içsinler" diyerek ülkesinde tartışma yarattı.

BBC'nin haberine göre, göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Listhaug, Norveç yayın kuruluşu NRK'ye verdiği mülakatta, "Ahlak polisi olmayı ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyi planlamıyorum. Niyetim tercihlerde bulunmaları için temel yöntemler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla insanlara yardım etmek. İnsanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

Listhaug, insanların neyin sağlıklı ve sağlıksız olduğunu gayet iyi bildiğini dile getirerek, sigara tiryakilerinin de toplumdan dışlanmış hissettiğini söyledi.

Kendisi de sigara içen Norveç Sağlık Bakanı, "Birçok sigara tiryakisinin toplumdan dışlanmış hissettiğini düşünüyorum. Neredeyse saklanmaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu aptalca buluyorum. Sigara içmek zararlı da olsa yetişkinler ne yapacaklarına kendileri karar vermeliler." görüşlerini savundu.

Norveç Sağlık Bakanı Listhaug'ın açıklamaları, "kamu sağlığı konusunda fikri olmadığı" eleştirilerine yol açtı.

Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Listhaug'ın yorumlarının kamu sağlığı açısından potansiyel risk taşıdığını ve birçok kişinin bakanın söylediklerine itimat edeceğini kaydetti.

Listhaug'un mensubu bulunduğu sağ görüşlü İlerleme Partisi, Norveç'te Muhafazakar Partinin liderliğindeki koalisyon hükümetinin 4 üyesinden biri konumunda.

Sylvi Listhaug, devlete, terörizm veya yabancı örgüt üyesi zanlıların Norveç vatandaşlığından çıkarılmaları hakkı vermeyi öngören yasa tasarısının parlamentodan geçmesini engelledikleri gerekçesiyle İşçi Partisi ve Hristiyan Demokratları "teröristlerin haklarını" ulusal güvenliğin önüne koymakla suçlamış, bu suçlamanın ardından geçen yıl adalet bakanlığından istifaya zorlanmıştı.

Listhaug, 2016 yılında da "mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için" kurtarma botundan Akdeniz'e atlayarak tartışma yaratmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:41
  1. Norveç
  2. Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela muhalefetinin askeri kalkışma denemesi
    1. Venezuela muhalefetinin askeri..
    2. Manisa'da otomobille kamyonet..
    3. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan..
    4. NASA yayınladı, 265 bin galaksi...
    5. İftardan sonra evinden ayrılan kişiden..
    6. Sisi’den Mısır’da yeni projeler
    7. Fransa’daki silahlı rehine krizi sona..
    8. CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24..
    9. Sadakataşı Derneğinden Yemen'e insani..
    10. Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan..
    11. GÜNCELLEME 2 - Denizde batan tekneden..
    12. Irak'ta DEAŞ'lıların aileleri için..
    13. Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya..
    14. Burdur’da Gönül Sofrası geleneği devam..
    15. Ulaştırma Bakanı Turhan: “Sektördeki..
    16. ABD Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a..
    17. Beykoz’da 5 bin kişi sokak iftarında..
    18. Palandöken'de değişim rüzgarı
    19. Filistin, AB ve Rusya'nın barış..
    20. Gelenek Yakutiye’nin kursuyla..
    21. Başkan Orhan, yaşlı ve hastalara moral..
    22. Türkiye'nin ciğerlerindeki yangın..
    23. 'İşçi borçları ödeniyor'
    24. ABD'de "filantropik" kuruluşlar..
    25. Erzurum'da Ramazan bir başkadır
    26. CHP'nin seçmenine güveni sıfır!..
    27. Açlık krizinin yaşandığı Yemen’de iftar
    28. Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10..
    29. Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Bütün..
    30. Tülbentçi Ortaokulunda Tübitak bilim..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    08 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak