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Norveç'i kurtarma operasyonu: NATO'dan 5. tatbikatı başladı!

29 müttefik ülke ve bazı ortaklarla düzenlenen 'Trident Juncture 18' tatbikatı Norveç'te başladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 01:13
Norveç'i kurtarma operasyonu: NATO'dan 5. tatbikatı başladı!

Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın farklı yerlerinden ağustos ayında harekete geçen tüm askeri personel ve araçlar halihazırda Norveç'e ulaşmış durumda.

Tatbikat, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo tarafından yürütülüyor.

5. madde: NATO ülkesi saldırıya uğrar

NATO üyesi 29 ülke ve ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülüyor.

Ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılıyor.

Katılımcılar tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın 5'inci maddesini "hayali", bir o kadar da "gerçekçi" senaryoyla canlandırıyor.

Senaryoda "Güney güçleri" ile "Kuzey güçleri",  müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.

Saldırı altındaki müttefikin 'egemenliğini yeniden inşa'

Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı bir şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 01:13
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