0553 313 94 23

Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın hesabı sorulacak...

27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan terörist Norveç' hükümetinin kararı ile Türkiye'ye iade edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:01
Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın hesabı sorulacak...

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakınlığıyla bilinen Gülizar Taşdemir, 27 yıl boyunca örgüt içerisinde Türk askerine karşı hain planlar yaptı.Kandil'de örgütün yuvalandığı pislik içerisindeki mağaralarda hastalık kapan Gülizar Taşdemir, tedavi olmak için Norveç'e gitti.

27 YILIN HESABINI VERECEK

Burada tedavisinin yanında örgüt propagandası yapmaya da devam eden PKK'lı Taşdemir'in planları istediği gibi gitmedi.

Norveç yetkili makamları, Gülizar Taşdemir'i Türk yargısına hesap vermek üzere Türkiye'ye gönderdi.

HDP ÇILDIRDI

Terörist Taşdemir'in Türkiye'ye iade edilmesinin ardından örgütün siyasi kanadı HDP, sosyal medyadan karara tepki gösterilmesi yönünde çağrılarda bulundu.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN SUÇLAMA

HDP attığı tweetlerde Türkiye'yi işkenceci olarak tanımlarken, AK Parti-MHP ittifakını ise faşist olarak tanımladı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:01
  1. Norveç
  2. Türkiye
  3. terörist
  4. iade edildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ananas nasıl kesilmeli?
    1. Ananas nasıl kesilmeli?
    2. Binali Yıldırım bedellide yaş sınırı..
    3. Podolski'nin Volkan Demirel paylaşımı..
    4. Eylül'ün babasından derin yasa boğan..
    5. Napoli'den 30 milyon euroluk imza
    6. Bir devir sona eriyor! Türk Telekom..
    7. Bodrum'da büyük yangın! Havadan ve..
    8. Valilik açıkladı! Özel güvenlik..
    9. AP kritik kararı onayladı! Türkiye de..
    10. 5 banka anlaştı: 15 bin ATM ücretsiz..
    11. n11.com 5 yılda bünyesindeki 100 bin..
    12. Kilo vermenize tiroit hormonu engel..
    13. 3 yıllık evliliği bitiren inanılmaz olay
    14. Aboubakar'la ilgili Süper Lig'i..
    15. Dolmuşta görenleri şaşkına çeviren olay!
    16. OHAL ne zaman kalkacak? Başbakan..
    17. Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı..
    18. Gargat ağacı peşinde koşan katil..
    19. 'Türkiye'nin seçimi'
    20. Muharrem İnce'den CHP'ye jet cevap!
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş