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Avrupa Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı
Avrupa

Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 10:28:00 -
Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.

Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.

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