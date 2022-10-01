Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı
Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.
Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.
Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.
Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.