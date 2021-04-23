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Avrupa Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek
Avrupa

Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek

İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:17:00 -
Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 216 bin doz AstraZeneca aşısının kurumun depolarında bulunduğu belirtildi.

Aşıların son kullanma tarihlerinin haziran ve temmuz ayları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsveç'e 200 bin doz, İzlanda'ya ise 16 bin doz aşının ödünç verileceği, ödünç verilen aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği kaydedildi.

 

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