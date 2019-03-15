Norveç Adalet Bakanı'nın hayat arkadaşı tutuklandı

STOCKHOLM (AA) - Norveç Adalet Bakanı Tor Mikkel Wara'nın hayat arkadaşı Laila Bertheussen, ortak kullandıkları otomobili kundaklayarak "suç uydurduğu" gerekçesiyle tutuklandı.

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de hükümet üyelerinin olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını, bunun, Bakan Wara ve ailesi için bir trajedi olduğunu söyledi.

Norveç Maliye ve Ekonomi Bakanı Siv Jensen ise herkesin şokta olduğunu belirterek polisin olayı kısa sürede çözmesini diledi.

Davaya bakan Oslo Bölge Mahkemesi, Bakan Wara'nın evinde arama yapılmasına karar verdi.

Wara'nın, soruşturma bitene kadar izine ayrıldığı belirtildi.



Son altı ay içerisinde ailenin aracı 5 kez kundaklanmış, bir kez evlerinin duvarına gamalı haç çizilmişti.

Saldırılar kamuoyunda büyük tepki çekmiş; aşırı sağcı çevreler, sığınmacıları ve göçmenleri hedef göstermişti.