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Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Dr.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat, hasta kabulüne başladı.


Evli ve bir çocuk annesi olan Nöroloji Uzmanı Doktor Yasemin Fırat, Haziran ayında SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabul etmeye başladı.


Uzm. Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat, 1986 yılında Palu’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Birincilik ile girdiği İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl Malatya’nın Darende İlçesi’nde pratisyen hekim olarak devlet hizmet yükümlülüğü görevine başladı. 2012-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Devlet hizmeti yükümlülüğünü Ocak 2017 - Ağustos 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi’nde tamamladı. Eylül 2018 - Mayıs 2019 tarihleri arasında özel bir sağlık kuruluşunda hizmet verdi. Türk Nöroloji Derneği ile Gaziantep Tabipler Odası’na üyelikleri bulunmaktadır.


Nöroloji polikliniği


Halen Prof. Dr. Münife Neyal ve Uzm. Dr. Gönül Çakmak’ın hasta kabul ettiği SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Polikliniği, tüm nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve kan tetkiklerinin yapılabildiği bir birimdir.


Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi


Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
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