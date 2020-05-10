Normalleşmeyi konuşurken, o kentimizdeki bir köy karantinaya alındı
Koronavirüse karşı mücadelede sonlara yaklaşan ve normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde Muş’ta bir köy karantinaya alındı.
Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Köy içi yoğun temas
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine merkeze bağlı Yukarı Sızma köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.