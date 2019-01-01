Türkiye ekonomisine yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen finansal saldırıların sebep olduğu dalgalanmaların her sektörü olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de etkilediğini belirten SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “2019’un ilk yarısını ekonomimiz ve sektörümüz için dengelenme sürecinin devamı şeklinde geçiriyoruz. Yükselen faizler talebin ertelenmesine neden oldu. Geçen sene yapılan konut satışlarını destekleyen kampanyaların, KDV, tapu harcı gibi indirimlerin olumlu etkileri olsa da bunlar sınırlı kaldı. Yılın ikinci yarısından itibaren normalleşme yaşanacaktır” mesajını verdi. Elmas, fiyatların makul seviyelerde seyretmesinin bazı projelerde pozitif etki yaptığına dikkat çekerek, şirketleri bünyesinde tüketiciyi koruyan kampanyalar düzenlediklerini, Antalya SUR Yapı projesinin de bu çerçevede büyük ilgi gördüğünü kaydetti.