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Korona Virüs

Normalleşme için tarih veren İran kuralları gevşetiyor

İran, Ramazan bayramı sonrası koronavirüs tedbirlerini daha da gevşetecek. Ülke genelinde türbe, spor salonları, üniversitelerin yeniden açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:02:00 - 2020-05-16 14:08:05
Normalleşme için tarih veren İran kuralları gevşetiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında bugün toplanan Koronavirüs ile Mücadele Kurulu’nda alınan kararla, Ramazan sonrası türbelerin açılması kararlaştırıldı. Türbelerdeki ibadet günlük 6 saat avluyla sınırlı olacak.

Toplantı sonrası konuşan Ruhani, Ramazan Bayramı namazının sağlık kurallarına uyularak ülke genelinde yapılacağını aktardı. Ruhani her yıl Ramazan ayının son cuması yapılan Kudüs Günü yürüyüşünün, bu yıl salgın nedeniyle Tahran’da araç konvoyu şeklinde sembolik olarak düzenleneceğini söyledi.

Spor müsabakaları seyircisiz başlayabilir

Spor aktivitelerinin seyircisiz olarak yeniden başlayabileceğini söyleyen Ruhani, restoranların da sağlık kurallarına uyularak Ramazan sonrası faaliyete geçebileceğini kaydetti. Ülke genelinde üniversitelerin 6 Haziran’da açılacağı duyuruldu.

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