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Korona Virüs Normale dönüş ne zaman olacak? Bilim Kurulu üyesi tarihi açıkladı!
Korona Virüs

Normale dönüş ne zaman olacak? Bilim Kurulu üyesi tarihi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 17 günlük tam kapanma kararının alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan normale dönüş sürecine ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:08:00 -
Normale dönüş ne zaman olacak? Bilim Kurulu üyesi tarihi açıkladı!

Türkiye için tam kapanma kararı alınmasının ardından koronavirüs salgınının ne zaman kontrol altına alınacağı da merak konusu oldu.

CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan salgının ne zaman kontrol altına alınabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. İlhan, Ekim ayına işaret etti.

"Eğer vatandaşlarımız kurallara uyarlarsa, sırası gelenler aşılarını olursa ve aşı tedariğinde bir sıkıntı yaşanmazsa ki şu an olmayacağı gözüküyor. Güz döneminde daha iyi zamanları yaşayabiliriz." diyen İlhan şunları kaydetti:

"Üç koşulun bir arada olması lazım"

Tabi bu üç koşulun da bir arada olması önemli. Üç koşulu bir arada olursa güz dönemini daha rahat geçiririz. Cumhuriyet Bayramı'nı güzel karşılayacağımızı umut edelim.

Biz hekimler tedbirli konuşuruz, rehavet olmaması için. Ancak 29 Ekim'in güzel bir bayram olabilir hepimiz için..."

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