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Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

Hafta sonu nöbet tutan noterliklerde en çok araç alım satım işlemi yapıldı- Nöbetçi noterliklerdeki toplam işlem sayısı 26 bin 231'e ulaştı

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde en çok yapılan işlem, 17 bin 903 ile araç alım satımı olurken, toplam işlem sayısı 26 bin 231'e yükseldi.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda, 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem yapıldı.

Noterlikler, ikinci hafta sonu nöbetinde de mesaiye devam etti. İkinci hafta sonunda, ilkine göre işlem sayısında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Bu kapsamda, 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı 9 bin 418 oldu.

Nöbetçi noterlik uygulamasının üçüncü haftasına denk gelen 20-21 Nisan'da ise ilgi daha da arttı. Bu 2 günde yapılan toplam işlem sayısı 10 bin 363 olarak belirlendi. Böylece nöbetçi noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı 26 bin 231'e ulaştı.

- Araç satış işlemi sayısı 18 bine yaklaştı

Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi yaptı. Uygulama kapsamında yapılan toplam ikinci el araç satış işlemi sayısı, 17 bin 903'e yükseldi. Araç satışını, vekaletname ile sıfır araç tescil işlemleri takip etti.

Hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter nöbet tutuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Ankara
  3. Noter
  4. nöbetçi noterlik

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