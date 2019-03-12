Nöbetçi hakimin cüzdanı çalındı Bursa'da mahkemeye getirilen şüphelilerin ifadesini alan hakimin odasından cüzdanını çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa Adliyesinde, nöbetçi hakimin odasındaki çantasında bulunan cüzdanı çalındı. Nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, mahkeme kaleminde ifade alırken, bitişiğindeki makam odasına giren bir kişi çantasının içindeki cüzdanını çaldı. Odasına döndüğünde, içinde bir miktar para ve kimlikleri bulunan cüzdanının yerinde olmadığını fark eden Hoş, durumu Adliye Koruma Büro Amirliğine bildirdi. Olay Yeri İnceleme ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin makam odasında yaptığı incelemede alınan parmak izlerinden, olayın şüphelisinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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