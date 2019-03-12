0553 313 94 23

Nöbetçi hakimin cüzdanı çalındı

Bursa'da mahkemeye getirilen şüphelilerin ifadesini alan hakimin odasından cüzdanını çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

12 Mart 2019 Salı 11:26
Nöbetçi hakimin cüzdanı çalındı

BURSA (AA) - Bursa Adliyesinde, nöbetçi hakimin odasındaki çantasında bulunan cüzdanı çalındı.

Nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, mahkeme kaleminde ifade alırken, bitişiğindeki makam odasına giren bir kişi çantasının içindeki cüzdanını çaldı.

Odasına döndüğünde, içinde bir miktar para ve kimlikleri bulunan cüzdanının yerinde olmadığını fark eden Hoş, durumu Adliye Koruma Büro Amirliğine bildirdi.

Olay Yeri İnceleme ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin makam odasında yaptığı incelemede alınan parmak izlerinden, olayın şüphelisinin kimliği tespit edildi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:26
  1. adliye
  2. HIRSIZLIK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank, çeyrek finalin ilk maçında Rusya’da
    1. VakıfBank, çeyrek finalin ilk maçında..
    2. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin:..
    3. Kırşehir’de el yazması kitap ele..
    4. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    5. "YÖK 100/2000 Projesi, bilim..
    6. 2. Global Gastroekonomi Zirvesi
    7. Döviz kurları
    8. Belçika'daki Yahudi Müzesi..
    9. Sudanlı muhalifler Avrupa'nın..
    10. İbrahim Öztek: "Ermeniler sahte..
    11. “Paraya Hayır” Zonguldak’ta..
    12. GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın..
    13. ABD'li emekli diplomat ve..
    14. 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    15. Bakan Fahrettin Koca: Bilkent’te..
    16. Arçelik’ten Türkiye’de bir "ilk ve tek"
    17. Başkentte 50 milyon liralık naylon..
    18. İstanbul en stresli 30’uncu şehir
    19. Fatma Şahin kendisine olan ilgiyi tek..
    20. Muratpaşa’ya antika ve ikinci el..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!